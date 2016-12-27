衛福部：明年3月試辦失智共照中心

衛福部長林奏延（中）今宣布，明年3月試辦「失智共同照護中心」。（倪浩倫攝）

長照2.0明年正式開辦，部分服務模式也試辦上路，衛福部今天宣布，明年將試辦「失智共同照護中心」，補足對失智症服務量能的不足。衛福部指出，該試辦計畫預計明年3月上路，目標在全國22縣市各設1處，目的在減輕患者家屬的負擔，讓他們知道「隨著患者病情改變，能接受到哪些服務」。

為因應本周日的長照2.0上路，衛福部長林奏延今再次跟外界說明進度。他表示，繼「ABC社區整合型照顧模式」將於1月試辦，對於失智症照護的試辦計畫，也將在3月開始試辦，不僅要讓患者獲得良好照顧、家屬得以喘息，更要讓「症狀輕微」的患者，能透過早期發現、早期治療，來減緩病情惡化時間。

國內失智人口超過26萬人，當中屬於「極輕度」和「輕度」者約7成、超過18萬人，而這些人當中，更高達9成患者未接受失智症相關服務，原因包括不知自己罹病、對政策不了解等等，導致未及早治療，使得病情逐漸加重。

衛福部照護司司長蔡淑鳳說，觀察發現，國內各失智症相關單位，提供的服務多大同小異，故決定試辦「失智共同照護中心」，提供失智症患者「個人化」的服務；她解釋，當患者經各縣市照管專員評估，並開出可接受的長照菜單後，該中心專員便可依菜單，替患者媒合各項服務，且會依患者的病情改變來更改菜單。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉說，該中心除了替患者設計個人化菜單外，也會致力發展友善社區，提高患者生活品質和安全，並加強「健康促進」、「安全看視」等服務，若該區失智症相關資源匱乏，也會通知地方政府佈建資源。

蔡淑鳳說，該試辦計畫將在1月提計畫公告，讓各相關單位提出申請，2月開始評審、3月試辦，第一階段預計試辦22處、各縣市各1處，「若有單位第一階段來不及，下半年還有第二階段申請」；她強調，隨著該各中心試辦成熟，便會積極進行資源佈建，目標在4年內，在全國368鄉鎮各設1處失智共照中心。

(中時)