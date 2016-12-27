為視障者設計導航APP 獲教部表揚

城市交通錯綜複雜，視障者若無人協助，難以穿梭大街小巷。政大和台科大學生設計出「BlindNavi」導航APP，利用藍芽發射器提供多感官線索，今天獲得教育部表揚。

教育部今天舉辦「2016設計戰國策」頒獎典禮，表揚一年來在藝術及設計類國際大賽中獲獎的學生。政大學生王奕方、林褘瑩、台科大學生陳萱恩、陳潛心4人的作品，代表台灣第一次拿下德國紅點傳達設計大獎學生組的最大獎「最佳新銳設計獎」，今天再錦上添花。

她們的作品「BlindNavi」，是一款專為視障者設計的導航APP，搭配街道上建置的低功耗藍芽發射器，可讓視障者逐一接收訊號，順利到達目的地。

王奕方解釋，視力正常的人可以盯著手機螢幕和看路標，視障者卻往往只能倚靠聽覺。她們的APP提供「多感官線索」，例如通報咖啡店的咖啡香、麵包店的麵包香、便利商店的叮咚聲等，讓視障者從熟悉的事物中，更能確定導航方向正確。

「BlindNavi」讓王奕方等人在紅點獲得1萬歐元獎金，今天又獲得教育部加發新台幣25萬元獎金。教育部今天總共獎勵91件作品，並頒發新台幣487萬元獎勵金。1051227

(中央社)