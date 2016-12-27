崔順實女兒諮詢德律師 避免被遣返

南韓媒體引述德國當地知情人士報導，親信門主角崔順實的女兒鄭尤拉正在尋求諮詢當地律師，以避免德國司法當局應南韓政府要求，強制將她遣返或拘留偵查。

南韓聯合新聞通訊社今天報導，如果鄭尤拉提起訴訟以抗拒引渡，有可能在德國停留1年以上，而親信門獨立檢察組的偵查時限僅為100天。

但南韓法律界有關人士表示，對需要照料幼子的鄭尤拉來說，若在被拘留的狀態下打引渡官司，長期留德不歸未必有好處。因此鄭尤拉在南韓所聘律師李炅日前對媒體表示，正在建議她儘量主動回國接受偵查。

鄭尤拉涉嫌走後門以體育專長生身分未參加大專聯考而被南韓梨花女子大學錄取，並在就學期間缺課替考享受特殊待遇。

南韓媒體報導，首爾市教育廳對鄭尤拉就讀過的首爾清潭高中展開調查後，發現她就讀期間幾乎從未出席，輕鬆享受特殊待遇，因此，取消了鄭尤拉的高中畢業資格。目前她的最終學歷為國中畢業。

據南韓「亞洲經濟」報導，南韓法務部、獨立檢查組和德國司法當局的協同調查中發現，崔順實母女在德國透過500多家空殼公司洗錢，並藏匿資產達8000億韓元（約新台幣213.79億元），在德國、英國、瑞士、列支敦斯登等4個國家藏匿了約10兆韓元（約新台幣2672.37億元）的資產。1051227

(中央社)