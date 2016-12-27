重慶4.8地震　暫無人員傷亡

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中國地震台網測定，中國大陸重慶市榮昌區今天上午8時17分發生規模4.8地震，震央深度10公里，當地震感強烈，部分民宅玻璃被震碎，但暫未收到人員傷亡和房屋倒塌的報告。

新華社報導，這次地震震央在北緯29.47度，東經105.6度，距離榮昌城區較近的安富街，離榮昌百餘公里的重慶主城部分地區有震感。

不過，截至發稿時間為止，暫未收到人員傷亡和房屋倒塌的報告。

報導稱，當地有關部門正組織人員進一步展開災情調查工作，並深入鄉村了解有無農舍倒塌，並對城鄉留守老人、學生等進行巡訪。1051227

(中央社)