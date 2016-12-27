少女抗痘成功 真面目撞臉甜美韓星IU

長相甜美酷似韓星IU的蘇姓少女，過去深受頑固型痘痘困擾。（馮惠宜攝）

蘇姓少女到中山醫學大學附設醫院皮膚科治療前，滿臉痘痘卻乏自信，總是不敢抬頭直視對方。（馮惠宜翻攝）

蘇姓少女經中山附醫皮膚科醫師鄭人榕治療後，重拾自信與美貎。（馮惠宜攝）

痘花妹真面目原來像韓流明星IU(李知恩)，18歲的蘇姓美眉專科一年級開始飽受青春痘折磨，試過坊間抗痘藥、中西醫治療，卻痘子愈冒愈多，為了滿臉的痘痘她甚至想去跳樓，後來經過親友介紹到中山醫學院附設醫院透過低劑量口服A酸治療半年，痘痘不見了，也還他白晰美顏，除重拾自信心，不少人更拿他跟目前走紅的「步步驚心、麗」女主角李知恩相提並論。

(中時)