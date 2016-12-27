中市7旬翁疑厭世 住宅墜樓不治

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

台中市北屯區77歲陳姓老翁疑似久病厭世，今天上午8時點，被家人發現，從自家透天厝6樓處房間內窗戶墜樓，警消獲報後，前往現場救護，到場時老翁已無呼吸心跳。

由於撞擊力道強，老翁頭顱因而變形，警消將老翁緊急送往中國醫藥大學附設醫院急救，但送醫後仍宣告不治。

★再給自己一次機會★

自殺防治安心專線：0800-788995（24小時）

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

(中時)