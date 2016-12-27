苗栗進香團遊覽車與廂型車車禍 1人無生命跡象

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三義鄉九華山豐林休息站前發生車禍，廂型車逆向與遊覽車擦撞，造成2人受傷，廂型車駕駛無生命跡象，送往醫院急救。(江詩筑翻攝)

苗栗縣三義鄉往九華山豐林休息站處今天上午10時許左右，發生一起遊覽車與廂型車碰撞事故，廂型車駕駛疑似超車不慎，逆向與遊覽車發生碰撞，廂型車左半邊車頭毀損，撞擊力道將廂型車彈至路旁邊坡，遊覽車上駕駛及1名女乘客輕傷送往大甲光田醫院救治，廂型車駕駛則受困車內。

經過半個多小時的搶救，男駕駛脫困後無生命跡象，送往大千醫院急救，肇事情況仍待釐清。

(中時)