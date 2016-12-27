相隔15年！全智賢拿兒子照給「前男友」

全智賢與車太鉉過去曾合作《我的野蠻女友》，相隔10多年見面，兩人分享彼此兒女照。（圖／達志影像）

韓國女星全智賢近來與李敏鎬主演的《藍色海洋的傳說》很受粉絲歡迎，先前更找來男星車太鉉客串，過去兩人曾合作《我的野蠻女友》，事隔15年再相聚，讓車太鉉大呼過癮！有趣的是，車太鉉透露兩人都互拿子女照片給對方看，低調的全智賢年出生完後沒讓小孩曝光，車太鉉可說是「好友限定」。

全智賢今年年初生下兒子，但低調的他並未對外公布小孩詳細資料，經紀公司也僅說全家都相當開心，希望外界給予支持。而她在新戲《藍色海洋的傳說》與過去合作《我的野蠻女友》的男主角車太鉉再次合體，讓不少劇迷都相當興奮。

至於車太鉉近日在宣傳新片《因為愛》時，也透露了與全智賢再次合作的心得，笑稱「和智賢在《我》片中的太多幕都令人深刻，我以為不會再有合作機會，沒想到相隔10多年會再見面。」更說兩人再見面時，有給對方看自己子女的照片，直呼這感覺很微妙！車太鉉能先看到全智賢小孩照，也讓不少粉絲十分羨慕。

(中時電子報)