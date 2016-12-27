減少空汙 龍山寺擬明年3月起禁香

艋舺龍山寺副董事長黃書瑋指出，龍山寺擬於明年3月禁香。(楊騰凱攝)

艋舺龍山寺擬於明年3月起全面停止燒香，改用誠心祭拜。(資料照片)

又有一處知名宮廟將禁香。艋舺龍山寺副董事長黃書瑋表示，研擬於明年3月起全面停止燒香，改用誠心祭拜，寺方會再討論相關配套，希望替減少空氣汙染盡一份心力。

黃書瑋指出，龍山寺在2000年禁燒金紙，2005年也開始減香，從21支縮為7支，去年進而改成3支，但實際監測發現，香雖然減少了，但可能因信眾人數眾多，整體排放的廢煙並沒有減少，才打算進一步禁香。

今日環保署召開記者會，台灣民俗信仰中，焚燒金紙、燒香是消災祈福的媒介，但焚燒後產生的汙染物質對人體有害，因此環保署將推動廟宇減燒政策，盼減少空汙產生。

(中時)