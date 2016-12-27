陽岱鋼扛中外野 巨人軍開心又擔心

陽岱鋼近年肩力衰退的問題，替巨人外野增添變數。(本報資料照)

讀賣巨人為了強化外野戰力，祭出重金網羅陽岱鋼，如今順利補進「跑打守」三拍子的他，理應補足了巨人軍的中外野漏洞，但據日媒報導透露，巨人教練團同時也感到不安，並直指原因，就是陽岱鋼近年存有肩力連年下滑的問題。

陽岱鋼獲得至少三年的大約，並獲得「2號」背號，風光加盟巨人軍，替原本已有洋將蓋瑞特(Garrett Jones)及長野久義的巨人外野防線，注入一劑強心針，但《東京體育》報導，巨人教練團在開心之餘，也有人已開始擔心陽岱鋼肩力變弱，會成為巨人外野不安定的因素之一。

報導指出，中外野不同於左、右外野，肩力跟腳程都很重要，陽岱鋼「金手套等級」的守備功夫，固然不在話下，但教練團擔心他肩力不若以往，在長野膝蓋有舊傷的情況下，得負擔更多防守責任，如此一來，他想撐完整季的難度，可能越來越高。

儘管還沒發生，但若陽岱鋼真的高掛免戰牌，能替補上陣的立岡宗一郎、重信慎之介、橋本到、以及新加入的石川慎吾，仍未達到預期的成長，戰力將可能大打折扣，這也是巨人想要重登中央聯盟王座，必須謹慎思考的重要課題。

(中時電子報)