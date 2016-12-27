詐騙所得買笑氣吸食 車手雙腿神經受損得靠助行器

20歲徐姓詐欺集團成員（右）疑因長期吸食笑氣，導致腿部神經受損，得靠助行器行走，上樓更是舉步維艱。（孟祥傑攝）

新北市永和警分局與刑事局昨天（26日）破獲一個詐騙集團，逮獲首腦25歲范姓男子及10餘名幹部及車手，發現其中20歲徐姓男子疑因把分到的詐騙贓款都用來購買笑氣吸食，長期大量吸食導致雙腿神經受損，得靠助行器才能走路，讓警方忍不住搖頭嘆氣，訊後將范男等10餘人依詐欺罪移送法辦。

警方3個月前獲報，混跡桃園地區竹聯幫信堂范姓男子吸收多名未成年學生加入幫派，並擔任恐嚇及詐騙車手工作，專門鎖定老年人行騙，不是假冒檢警謊稱被害人涉及刑案，就是以「假綁票、真詐財」手法犯案，警方跟監調查發現，3個月來被害人多達33名，其中不少是退休公教人員，其中1名被害人遭詐1200萬元，總計詐騙所得總金額破2000萬元。

警方昨出動約80名警力兵分多路前往桃園、高雄等地緝捕集團成員，1名成員從高雄取回3名被害人交付的55萬元及金飾後，搭高鐵至台中再分段轉乘台鐵、客運回到桃園，正準備下車就被等候多時的警方衝上車當場逮捕。

警方調查，范男日前因從事暴力犯罪遭警方依組織犯罪條例、殺人未遂等掃蕩到案，交保後仍不知悔改，利用網咖、校園吸收青少年加入詐騙集團，且為逃避警方追緝，取得的詐欺贓款及金飾等，都先由車手放到附近超商廁所垃圾桶下或牆角，再由另1人假裝如廁取走，讓警方難以鎖定對象。

曾擔任車手的20歲徐男因「績效」良好，被拔擢升為幹部，將分得的贓款用來購買大量笑氣吸食，導致雙腿神經受損，得靠助行器才才能行走，臉部還有先前與人街頭互砍所留下長約15公分的傷口，讓員警不停搖頭嘆氣。

警方今天宣布破案並通知被害人後，住在高雄的被害人頻頻道謝，並特別北上取回遭詐現金，同時當面向永和警分局長葉爾煙道謝，感謝警方救回他的積蓄。

◎遠離毒品，莫逞一時樂，遺害百年身！

(中時)