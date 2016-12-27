擅將圖檔改動畫 台視及主播謝安遭起訴

知名3D繪圖專家吳欲賢，與海軍退役上校郭延平合著《甲午海戰》套書，去年7月郭延平接受台視「熱線追蹤」節目主播謝安採訪時，因未經圖檔著作權人吳欲賢同意下，擅將圖檔改製成動畫後公開播出，遭吳欲賢提告。台北地檢署今依違反著作權法起訴台灣電視公司、以及主播謝安、郭延平2人，另台視董事長黃菘因不知情獲不起訴。

前海軍上校郭延平，因1894年中日爆發甲午海戰，北洋艦隊被日本擊敗，清廷被迫割讓台澎。120年來世人總將戰敗原因歸於北洋艦隊紀律廢弛、戰術錯誤，他為了替海軍官校第一屆畢業生1871年班學長們撇除罵名，花近8年時間研究、搜集資料，完成《甲午海戰之CNA1871年班─史詩》套書，並由3D繪圖專家吳欲賢還原海戰場景。

去年7月，郭延平接受台視「熱線追蹤」節目專訪，並贈送該書給台視主播謝安，謝安曾詢問郭延平是否可使用書中的圖檔，郭即提供一些平面圖給謝使用。

但事後台視「熱線追蹤」節目認為郭提供的圖不夠用，擅自未經圖檔著作權人吳欲賢同意之下，以套書附贈的PP圖檔，後製改成3D動畫，並公開播出。吳不滿提告。

檢方調查時，郭、謝均否認侵害吳的著作權，但檢方認為，謝明知套書上有註明圖檔是由吳著作，且電視台製作節目有一定的製作期及籌備期，卻未經吳授權，即擅自改製、公開播送，依違反著作權法起訴台灣電視公司、謝安及郭延平。

(中時)