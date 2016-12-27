陸女歌手6天前發表新歌 突驚傳耶誕夜猝逝
大陸女歌手馬曉晨，出道至今創作多首膾炙人口的歌曲，未料六天前才在微博與粉絲分享全新創作歌曲，今天突然傳出她在聖誕夜突然猝逝的噩耗，讓粉絲難以置信，直呼是開玩笑的吧。
馬曉晨，雖僅僅22歲，但因為創作功力了得，17歲時便勇闖歌壇，擄獲不少粉絲的心，未料她六天前才開心在微博與粉絲分享新歌，今天卻突然傳出在耶誕夜已經猝逝，稍早工作室官方微博也發出訃告，證實馬曉晨確實已逝世，不過僅說明是「因故去世」，真正死因未多做解釋，這讓接獲消息的粉絲直呼難以置信，不過也有粉絲聲稱「在本兮官方後援會未發出消息之時，所有的通告都無需相信」，而馬曉晨至今也遲遲未出面回應，也讓這樁死亡消息更添疑雲。
(中時電子報)
關鍵字：馬曉晨
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