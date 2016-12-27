陸戰隊士兵虐殺小白狗 依動保法起訴
海軍陸戰隊3名士兵涉虐殺小狗「小白」致死案，高雄地檢署今天偵結，依違反動保法起訴陳姓士兵等3人。
高雄市議員陳信瑜於今年6月間在YouTube貼出一段虐狗影片，全長80秒影片中這隻小白狗被鐵鍊懸吊，不斷掙扎，40秒內活活被吊死，影片中還聽到嘻笑「小白下輩子不要再當笨狗啊」。影片公布後引發社會震怒。
循線查出涉案者為陳姓和張姓與胡姓等陸戰隊員，海軍陸戰隊指揮部出面道歉，並將3人移送法辦。
高雄地檢署查出，陳男於營區看見小白閒晃，心生不滿向張男表示「讓小白消失，我不想看到它」，張男反問「我把它處理掉？」以確認是否要殺掉小白時，陳男仍回以「隨便，我沒有意見」，涉教唆張男殺害小白。
張男確認陳男的語意後找來胡男協助，兩人先持鐵鍊將小白拴住牽往堤岸，再持木棍猛敲小白使昏迷，再由胡男持鐵鍊將小白拉下堤防活活吊死，最後將狗屍丟進大海，並將影片上傳。
雄檢偵結，分別依涉犯教唆故意傷害動物致死及傷害動物致死等罪嫌起訴。1051227
(中央社)
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