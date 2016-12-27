只是說不願幫總統泡茶 土耳其廚師被關
土耳其反對黨報紙「共和報」（Cumhuriyet）的廚師，據傳因公開表示不會為土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）「泡茶」，被控羞辱總統，遭到監禁。
法新社報導，身為土耳其少數幾家強硬反艾爾段的媒體，共和報一直是有關當局的眼中釘，上個月該報有10名撰稿人與高層遭到逮捕。
共和報今天表示，其販賣部主管布拉諾（Senol Buran）在12月24日遭到拘留後，伊斯坦堡刑事法庭裁定還押。
布拉諾當時在前往共和報位於伊斯坦堡市中心辦公室的上班途中，卻發現道路因艾爾段要在該區域演說而封路。
布拉諾被控怒氣沖沖地告訴警方：「我不會為這種人泡茶。」共和報稱，布拉諾否認羞辱艾爾段，僅說他不會為他泡茶而已。
批評人士指控艾爾段嚴重侵害言論自由，今年7月15日發生流產政變後，情況更糟。（譯者：中央社許湘欣）1051227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。