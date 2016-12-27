只是說不願幫總統泡茶 土耳其廚師被關

我要評比

土耳其反對黨報紙「共和報」（Cumhuriyet）的廚師，據傳因公開表示不會為土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）「泡茶」，被控羞辱總統，遭到監禁。

法新社報導，身為土耳其少數幾家強硬反艾爾段的媒體，共和報一直是有關當局的眼中釘，上個月該報有10名撰稿人與高層遭到逮捕。

共和報今天表示，其販賣部主管布拉諾（Senol Buran）在12月24日遭到拘留後，伊斯坦堡刑事法庭裁定還押。

布拉諾當時在前往共和報位於伊斯坦堡市中心辦公室的上班途中，卻發現道路因艾爾段要在該區域演說而封路。

布拉諾被控怒氣沖沖地告訴警方：「我不會為這種人泡茶。」共和報稱，布拉諾否認羞辱艾爾段，僅說他不會為他泡茶而已。

批評人士指控艾爾段嚴重侵害言論自由，今年7月15日發生流產政變後，情況更糟。（譯者：中央社許湘欣）1051227

(中央社)