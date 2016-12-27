宋承憲劉亦菲傳共度耶誕 經紀人未證實

南韓媒體報導，一直低調戀愛的韓流明星宋承憲和中國大陸女星劉亦菲，日前被網友目擊在南韓共度耶誕平安夜。但宋承憲所屬經紀公司表示，因是演員的個人生活，恕無法確認。

南韓「亞洲經濟」引據新浪娛樂報導，劉亦菲日前飛赴南韓，與宋承憲在位於江南清潭洞的一家酒吧共度平安夜。

報導稱，目擊網友提供的圖片模糊，依稀可辨可能是劉亦菲，宋承憲陪伴在她身旁。

宋承憲和劉亦菲因拍攝電影「第三種愛情」而結緣，去年8月公布戀情。今年8月劉亦菲生日之際，宋承憲專門去北京為她慶生，劉亦菲也於今年10月來韓為宋承憲慶生。1051227

(中央社)