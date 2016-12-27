一年只休20天 陳喬恩飯店當家：真的好累

陳喬恩透露今年度工作排太滿，有整整300天待在劇組，讓她累到鬧鐘一響就不想起床，也覺得孤單。(中時資料照片)

女子團體「七朵花」出身的童顏女星陳喬恩，出道15年來從行腳節目跨界戲劇圈，主演多部熱門偶像劇，因而被封為「偶像劇女王」，這些年更將事業重心轉往中國，耀眼的表現讓她在兩岸三地擁有高人氣，近來她接受媒體訪問，被問到：「認為自己擁有現在地位的原因是什麼」，她謙稱自己沒什麼地位，只是老實地拍戲，透露一年大概有300天待在劇組，對於事業相當拚命。

據《騰訊娛樂》報導，陳喬恩今年度工作排得相當滿，接演兩部時裝劇，又參演真人秀《我們來了》，同時還演出舞台劇、4部話劇，還有數不清的代言、記者會、頒獎典禮等，今年只休了20天，如此高的工作量，讓陳喬恩坦承每天鬧鐘響都不想起床，「會覺得哎呀，真的好累，好像趕快結束工作，回家什麼都不要想，放幾天假」，更無奈的是因為工作的關係，她一年有300天住在飯店裡，直呼不管房間多舒服，總覺得孤單。

對於為何要把行程排得如此滿？陳喬恩透露自己其實沒有簽公司，劇本方面的事情都是哥哥幫忙處理，其實自主性是夠的，推掉一些工作沒問題，然樂於挑戰的她，即便疲倦感襲來，一談到戲仍是感到興奮的，她透露2017年將接演一部改編自歷史的古裝劇《孤獨皇后》，面對沒嘗試過的戲路，仍是期待萬分，而粉絲看了訪談後倒是心疼不已，盼她別把自己逼這麼緊，累出病來可太不值了。

(中時電子報)