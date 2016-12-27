興航員工信託專戶 再增1.45億元

為妥適處理復興航空員工資遣適宜，興航員工信託專戶資金水位提高，從原本的6億元，已於23日增加1.45億元，目前共計7.45億元，且未來仍將有資金匯入。興航董事長林明昇今（27）日表示：「本人承諾，興航全體員工的薪資與資遣費保障無虞，懇請各界安心。」

興航董事長林明昇表示，興航共計三波資遣員工依勞基法保障之法定資遣費，已於26日全數完成發放。他同時說明，目前信託專戶餘額為約2.1億元，且未來仍將有金額匯入，將可支應大解法預告工資差額以及12月份薪資、留任員工之薪資與資遣費的發放。

興航的員工專戶，依設定之初以「員工薪資與資遣費之用」的目標，在檢察官與律師共同監督下，目前已執行四次發放作業，共計已發放約5.35億元(未稅)。發放內容包括：12月5日發放11月份員工薪資約9600萬元(未稅)、12月16日發放第一波法定資遣費約450萬元(未稅)、12月26日發放第二波與第三波法定資遣費約4.2億元(未稅)，以及因人力不足作業延遲的運務與空勤人員11月份津貼(含夜間津貼、夜點費、中斷津貼、早晚班交通費)約350萬元(未稅)，及其他零星薪資費用等。

未來預計於1月5日發放12月份員工薪資，且大解法預告工資差額也將在1月發放。

林明昇重申，「興航自宣告解散起,負責的態度從未改變」，誠懇感謝各主管機關的指導，包括行政院金管會、勞動部與消保處、交通部民航局、台北市勞動局等的督導與協助，林明昇也對興航企業工會透過各項抗爭活動進行意見陳述，表示尊重。

興航於昨（26）日發出第二波與第三波資遣員工的法定資遣費。其中，第三波資遣員工的原定領取時程應為106年1月6日，匯款進度大幅提前。另，第一波法定資遣費則早已於12日匯入員工帳戶。

林明昇強調，「興航雖然不得已走向解散，但我們承諾，在落幕的最終時刻，積極善盡企業責任，懇請社會各界放心。」復興航空自宣布解散起所成立的緊急任務小組，由董事長林明昇親自帶領，積極就員工資遣、旅客退票、政府溝通、債權清償、及股東權益等面向，全力善後。

(中時)