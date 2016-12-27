應與哪國保持密切關係 42.1%選美國

我要評比

台灣智庫今天公布民調，被問到美、中、日3國，應與哪個國家保持密切的關係較重要？42.1%選擇美國、25.8%選擇中國、13.7%選擇日本；相較上次，美國下降、中日排序對調。

台灣智庫民調中心主任周永鴻公布12月民調指出，詢問到，在美國、中國、日本這3國中，應該與哪個國家保持密切的關係比較重要？42.1%選擇美國、25.8%選擇中國、13.7%選擇日本。

周永鴻說，台灣智庫在今年5月發布的民調，曾問過同樣的題目，當時的結果為，55.6%選擇美國，19.1%選擇日本，15.7%選擇中國。兩次調查相比，美國依然最多人選擇，數字卻下降不少，中國和日本的排序則互相對調。

周永鴻說，民調執行時，尚未發生台聖斷交，也未發生中共航母突破第一島鏈事件，若是之後執行，結果可能不一樣。

至於未來總統蔡英文出訪，應自稱台灣總統還是中華民國總統？49.4%認為應自稱台灣總統、41.2%認為應自稱中華民國總統。與台灣智庫前次調查相較，認為應自稱台灣總統上升近1成。

將來參與國際活動時，51%認為應使用「台灣」、34.6%認為應使用「中華民國」、9%認為應使用「中華台北」。

周永鴻說，過去扁政府時期駐台灣外交機構稱之為「駐台單位」，馬政府時期改稱之為「駐華單位」。55.9%認為應將外國駐台灣外交機構的名稱修改為「駐台單位」，26.8%認為不應該。

至於我國駐外機構名稱，目前大多是以「台北經濟文化代表處」為名稱，66.7%認為應該改為「台灣代表處」 21.4%認為不應該。

另外，日前37名退將赴中國引發爭議。73.8%認為退休將領不適合頻繁去中國交流，16.6%認為適合。

73.9%支持「涉及機密的退休將領與國安人員赴中採取終身報備制度，有違反規定者罰款處理」，16.9%不支持。

台灣智庫這份民調是在12月19、20日執行，調查對象為戶籍在台灣地區20個縣市，年滿20歲的一般民眾，以全國家戶電話資料庫為抽樣母體，採用分層比例隨機抽樣進行電話調查，完成樣本數為1072份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。1051227

(中央社)