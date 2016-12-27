助弱勢童多機會閱讀 家扶號召以書傳愛

喜愛閱讀的家扶自立青年，因為讀書而有機會上大學，翻轉自己的人生，家扶基金會也號召民眾清舊書，並募集善款建置書屋，讓弱勢兒少有多些機會閱讀。

家扶基金會和茉莉二手書店今天舉行「捐舊書、惜舊物，傳愛到家扶」，號召民眾在歲末清舊書、捐舊物，募集善款建置6座茉莉書屋和1台行動圖書車，讓資源匱乏的弱勢兒少也能享閱讀樂趣。

台大研究所畢業的家扶自立青年余慈鈞，自小靠母親擔任作業員的微薄薪水支撐家計，因為母親忙於工作，經常把她放在圖書館，她的國小經常都在圖書館度過。

余慈鈞指出，透過書籍可以體驗許多沒機會嘗試的事或是沒機會去的地方，還能提升理解和閱讀能力，自己以前喜歡看宇宙科學相關書籍，還曾夢想成為太空人，也因此奠定朝科學領域發展的基礎，現在也從事研究工作。

閱讀也為余慈鈞翻轉人生，她表示，因為有機會讀書，讓她能念大學，到了大學後，學習資源非常豐富，透過網路也能汲取很多知識，還能認識許多人，激勵自己向上，這也是閱讀帶來的收穫。

現在就讀國二的家扶受助兒少高嘉筠，由擔任清潔人員的母親來養育4名子女，因為生活艱辛，也沒有多餘的錢買書，喜歡看書的她，最開心收到社工送的二手書。

高嘉筠表示，自己最喜歡看歷史相關書籍，特別喜歡文字，而非圖像，因為文字能讓腦袋運轉，而透過歷史書也能知道過去皇帝或偉人做過的事情和貢獻，她還曾在夢中身歷其境，雖然要存好幾個月的錢才能買一本書，但她會先利用圖書館，或等存夠錢再去買書。

家扶基金會表示，依據家扶2015年調查發現，近5成弱勢兒少缺乏參考書籍，顯示弱勢兒少缺乏學習資源，因此家扶和茉莉二手書店合作，於明年1月1日至2月28日舉行公益活動，只要民眾捐1本舊書，茉莉二手書店就捐新台幣1元給家扶，如果民眾再捐出書款，茉莉就加碼30%捐給家扶。1051227

(中央社)