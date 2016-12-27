15萬引殺機 頭套屍案落網嫌犯：很後悔
「我很後悔！」涉嫌殺害魏姓女友的64歲男子梁文約，今天上午被警方依殺人罪嫌移送台南地檢署時，情緒崩潰哭著連說3次「很後悔」。梁某供稱，因魏女以「父親要動手術」為由，向他要15萬元被拒引發口角，才失控勒死對方。但死者家屬大罵梁某「變態」，還反批梁先拿15萬元芭樂票騙女方。
已離婚的41歲魏姓女子，昨天下午被人發現頭套黑色垃圾袋棄屍在台南安南區北安路二段一處空地後，市警三分局根據死者身上的飾品連鎖店會員卡及3張發票，在短短3個小時內即循線逮獲涉案的梁某，他也坦承犯行不諱。
梁姓嫌犯上午被警方移送，被問到為何殺死女友時，原本不發一語，但是被問會不會後悔時，卻頓時情緒崩潰，哭著連說3次「很後悔」。
台南地檢署檢察官洪欣昇為查明魏女真正死因，上午也率法醫解驗魏女的遺體。在場的死者姊姊指出，當知道妹妹與已婚的梁某交往時，曾經相當反對，但無法阻止，也知道他們要一起出遊。
(中時)
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