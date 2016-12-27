小黃運將告Uber詐欺、違反公司法 檢不起訴

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Uber來台競爭，引爆小黃怒火，台北市汽車駕駛員職業工會今年8月兩度赴台北地檢署控告Uber違反公司法、Uber台灣區總經理顧立楷詐欺等罪。檢方認為詐欺罪嫌不足，且不違反公司法，今將顧立楷不起訴。

檢方認為，Uber叫車平台是由台灣宇博公司經營，即是荷蘭商Uber公司在台灣的子公司，而非由Uber直接從國外經營該平台，與公司法構成要件不符；至於詐欺部分則罪嫌不足。

台北市汽車駕駛員職業工會理事長鄭力嘉是於今年8月4日、8月19日兩度率領運將代表，赴北檢控告Uber台灣區總經理顧立楷違反公司法、詐欺等罪。

鄭力嘉認為，Uber透過境外APP叫車及信用卡刷卡方式來搶奪計程車市場，以網路資訊業自居，卻從事著車輛派遣業的業務，與成立公司的經營及營業項目完全不符，等同是掛著羊頭賣狗肉，明顯違反公司法規定，並視乘客的搭乘安全與信用於不顧。

另鄭力嘉指控，Uber使用信用卡自動扣款設備，但每個時段收費標準不一，加上Uber也會從中抽成，涉及詐欺乘客。

(中時)