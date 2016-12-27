不倫戀當小三毀事業賠錢 貝琪仍渴望戀愛

貝琪因不倫戀重傷事業，不過她仍渴望新戀情。（圖／達志影像）

日本混血女星貝琪（Becky）今年年初談不倫戀，與樂團「極品下流少女」已婚主唱川谷繪音談地下情，事件曝光後，貝琪聲勢下跌、成為眾矢之的，不僅演藝事業停擺，還慘賠違約金，貝琪5月在節目落淚懺悔，宣告復出，近期貝琪接受雜誌《with》專訪，也談到她當時被外界砲轟的心路歷程。

貝琪因談不倫戀人氣一落千丈，她接受雜誌《with》專訪，談到當時她登上新聞版面，根本沒有勇氣打開電視，直到貝琪認為已調適好心情後，卻發現自己仍是討論話題，也讓她深刻體會到自己「真的做了壞事」。

原先貝琪不願面對新聞，還被前輩痛罵：「妳根本沒有在反省」，要貝琪看完新聞、接受一切，而現在貝琪仍渴望談新戀情，並表示「想談一場能被受祝福的戀愛。」

(中時電子報)