男童暑期球訓不適死亡 2教練遭訴
一名男童參加學校暑期球訓不適，張姓和顧姓教練未調整或停止訓練，要求繼續練球，導致男童中暑昏倒引發多重器官衰竭，送醫不治。雄檢偵結，依業務過失致死罪嫌起訴2名教練。
高雄地檢署起訴書指出，張姓和顧姓教練率領排球隊員在校園以爬樓梯、跑步、跳格子等方式訓練，這名男童在跳格子訓練完畢後，向教練表示頭暈且身體不適。
調查事發當時室外溫度為攝氏30.9度，相對濕度為72%，隊員在這種環境下暴露或激烈運動，可能導致熱衰竭或肌肉痙攣。
起訴書表示，男童曾向教練表示身體不適頭暈，但2名教練應注意環境變化及男童體能狀況已不適合訓練，未調整或停止訓練讓他休息，導致男童中暑昏倒並引發代謝性酸血症併電解質不平衡、橫紋肌溶解症、急性腎衰竭等多重器官衰竭，送醫急救後不治。
檢方偵結，依業務過失致死罪嫌起訴張姓和顧姓教練。1051227
(中央社)
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