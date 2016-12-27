中市訂電動車配套規範並舉行電動車暨油電車災害搶救訓練

台中市訂電動車配套規範並舉行電動車暨油電車災害搶救訓練！（陳世宗翻攝）

台中市政府大力推動電動公車政策，電動公車數量自今年初的14輛，至年底已大幅增加到44輛。有鑑於電動車暨油電車與傳統車輛火災搶救方式差異甚大，台中市政府消防局也特別制定「電動車暨油電車災害安全指導原則」，並在豐原訓練中心及豐原客運有限公司翁子保養場辦理兩梯次訓練，使消防人員具備針對這類車型的相關災害搶救知能。

消防局指出，這次訓練特聘國內電動車專家張錤馮指導，課程內容有電動車暨油電車構造、原理、火災搶救要領、流程，由參訓人員分數個小組輪流操作以增進熟練度。

消防局長蕭煥章表示，為及早因應車輛災害型態的改變，保障搭乘電動公車乘客的生命財產安全，第一線搶救人員應從求知求變，努力提升救災新知與技能，才能成為市民最有力的安全保障。

環保意識抬頭，各國政府無不積極開發替代能源，各大車廠無不竭盡所能開發電力驅動車輛，從家庭用自小客車至大眾運輸工具大客車等，能見度已大大提升。目前市場常見的電動車輛主要包含純電動車、油電混合車以及插電式油電混合車、燃料電池車等四種；消防局期盼藉由災害搶救訓練，提升消防人員的搶救知能。

(中時)