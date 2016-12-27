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全球軍火輸出排名 美國以4百億美元再稱霸

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F-35 Lightning II
美軍未來主力之一的F-35戰機。（圖/美軍DVIDS網站）

自詡為「世界警察」的美國，去年度的對外軍火輸出訂單，再次以400億美元（約1.28億台幣）的總額稱霸全球，幾乎包辦全球一半的軍售案，更遠比名列第二的法國多出2倍之多。至於在買家方面，則是由3個阿拉伯世界的兄弟邦包辦前三名，卡達（Qatar）、沙烏地阿拉伯與埃及三國共買了將近370億美元（約1.19億台幣）的武器。

用F-18換F-35？ 川普要波音給新報價

據美國紐約時報（New York Times）報導，美國再度蟬聯全球最大軍火輸出國的稱號，共賣出約400億美元（約1.28億台幣）的軍事設備至海外，比第2名法國的150億美元（約4,004億台幣）足足多了2倍之多。相較過去而言，這兩大軍火輸出國在都有不小的斬獲，美國增加了40億美元（約1,281億台幣）的訂單、法國則增加了90億美元（約2,883億台幣）的訂單。至於在買家的部份，則以阿拉伯地區3兄弟為主要買家，卡達砸了170億美元（約5,446億台幣）、沙烏地王國花了120億美元（約3,844億台幣），而埃及則訂購了80億美元（約2,563億台幣）的武器，成為去年度全球三大軍火買家。

Su-35
俄羅斯的空戰主力之一：蘇愷35戰鬥機。（圖/Doomych@維基百科）

疾風戰鬥機
法國空軍目前服役主力-疾風戰鬥機Rafale。（圖/Dmitry A. Mottl@維基百科）

軍火輸出國自然不僅有美法兩國，俄羅斯與中國更是緊追在後。俄國製的武器一直是拉丁美洲各國的首選，讓俄國的軍售案今年雖小幅下跌，仍維持約111億美元（約3,556億台幣）的佳績；至於後起之秀的中國大陸，則是比2014年同期翻了一倍，來到60億美元（約1,922億台幣）的成績，躍居全球第四大軍火輸出國。但隨著全球經濟市場的不景氣，全球軍火市場規模呈現縮減狀態，愈來愈多國家放棄追逐最新的高端武器，轉向「升級」既有的武器系統與改良設備。

殲15
大陸海軍主力艦載機殲15，昨日偕同遼寧艦出巡西太平洋第一島鏈。（圖/中央社）

其實就連美國本身也對於軍售案多有意見，新總統當選人川普（Donald Trump）日前更公開批評新一代F-35隱形戰機（F-35 Lightning II）太過昂貴，想用既有的空戰主力之一F-18「大黃蜂」戰機（F/A-18 Hornet）取而代之，引起美國國內一陣討論與議論。面對軍火市場各個後起之秀的強勢競爭，美國的洛克希德馬丁（Lockheed Martin Corp）與波音（Boeing）該如何因應，是用降價促銷搶市、或是半買半送的方式來迎戰俄羅斯和中國，讓我們繼續看下去。

(中時電子報)

俄防長訪中 蘇35軍售進度不變

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關鍵字：美國軍火輸出法國卡達沙烏地阿拉伯埃及紐約時報川普波音洛克希德馬丁
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