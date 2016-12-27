全球軍火輸出排名 美國以4百億美元再稱霸

美軍未來主力之一的F-35戰機。（圖/美軍DVIDS網站）

自詡為「世界警察」的美國，去年度的對外軍火輸出訂單，再次以400億美元（約1.28億台幣）的總額稱霸全球，幾乎包辦全球一半的軍售案，更遠比名列第二的法國多出2倍之多。至於在買家方面，則是由3個阿拉伯世界的兄弟邦包辦前三名，卡達（Qatar）、沙烏地阿拉伯與埃及三國共買了將近370億美元（約1.19億台幣）的武器。

據美國紐約時報（New York Times）報導，美國再度蟬聯全球最大軍火輸出國的稱號，共賣出約400億美元（約1.28億台幣）的軍事設備至海外，比第2名法國的150億美元（約4,004億台幣）足足多了2倍之多。相較過去而言，這兩大軍火輸出國在都有不小的斬獲，美國增加了40億美元（約1,281億台幣）的訂單、法國則增加了90億美元（約2,883億台幣）的訂單。至於在買家的部份，則以阿拉伯地區3兄弟為主要買家，卡達砸了170億美元（約5,446億台幣）、沙烏地王國花了120億美元（約3,844億台幣），而埃及則訂購了80億美元（約2,563億台幣）的武器，成為去年度全球三大軍火買家。

俄羅斯的空戰主力之一：蘇愷35戰鬥機。（圖/Doomych@維基百科）

法國空軍目前服役主力-疾風戰鬥機Rafale。（圖/Dmitry A. Mottl@維基百科）

軍火輸出國自然不僅有美法兩國，俄羅斯與中國更是緊追在後。俄國製的武器一直是拉丁美洲各國的首選，讓俄國的軍售案今年雖小幅下跌，仍維持約111億美元（約3,556億台幣）的佳績；至於後起之秀的中國大陸，則是比2014年同期翻了一倍，來到60億美元（約1,922億台幣）的成績，躍居全球第四大軍火輸出國。但隨著全球經濟市場的不景氣，全球軍火市場規模呈現縮減狀態，愈來愈多國家放棄追逐最新的高端武器，轉向「升級」既有的武器系統與改良設備。

大陸海軍主力艦載機殲15，昨日偕同遼寧艦出巡西太平洋第一島鏈。（圖/中央社）

其實就連美國本身也對於軍售案多有意見，新總統當選人川普（Donald Trump）日前更公開批評新一代F-35隱形戰機（F-35 Lightning II）太過昂貴，想用既有的空戰主力之一F-18「大黃蜂」戰機（F/A-18 Hornet）取而代之，引起美國國內一陣討論與議論。面對軍火市場各個後起之秀的強勢競爭，美國的洛克希德馬丁（Lockheed Martin Corp）與波音（Boeing）該如何因應，是用降價促銷搶市、或是半買半送的方式來迎戰俄羅斯和中國，讓我們繼續看下去。

(中時電子報)