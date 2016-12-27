印度捷達航空滑出跑道 15人輕傷

印度捷達航空的飛機停在孟買機場裡。(美聯社)

印度捷達航空(Jet Airways)一架載著154名乘客、7名機組人員的班機，週二在印度西南部的果阿國際機場(Dabolim airport)升空時突然發生機械故障，導致飛機滑出跑道以及15人輕傷。

根據印度英文報紙The Hindu，這架班機9W2374早上5點原本預定前往孟買，但是在起飛途中卻突然滑出跑道，使得飛機整的往前傾倒，引發機上乘客一陣驚慌，幾位乘客在被撤離飛機時受到輕傷和骨折，果阿國際機場已因此決定關閉到晚間12:30分。

(中時電子報)