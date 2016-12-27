馮世寬：遼寧號遠航訓練平和

掌握動態大陸航母遼寧艦與5艘驅護艦組成編隊，攜多架殲—15艦載戰鬥機和多型艦載直升機，正開展跨海區訓練和試驗任務。（中新社）

有關中共航母遼寧號編隊遠航訓練，國防部長馮世寬表示，最重要的是，航行中彼此不要互相干擾，對方也非常遵守，「沒有進入我方的ADIZ（防空識別區）」，整個演訓非常平和，國軍都有掌握。

他說，對方之前已講是遠海訓練，日本也都公布，「我們沒有必要再做這些動作」，應隱藏實力，而非故意展示實力。

馮世寬也證實，確實有派RF-16監偵，這是軍方情監偵手段之一，但對方「沒有進入我方的ADIZ」。

(中時)