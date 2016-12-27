光倫前董座楊其恆涉掏空、內線交易遭起訴
東元集團孫公司光倫電子前董事長楊其恆，遭檢舉涉嫌掏空資產，另在任職東友科技發言人期間，得知東友技資光菱等電子利多訊息，以父母名義購買光菱股票，涉嫌內線交易。台北地檢署今依違反證交法起訴楊其恆、父親楊永東、母親楊蔡秀春等5人。
另親友蔡秀足等5人，涉違反稅捐稽徵法，獲緩起訴處分。
光倫電子隸屬上市公司東友科技，為東元集團孫公司；檢調接獲檢舉，指稱東友科技2011年有意投資光菱電子，時任東友總經理特助兼發言人的楊其恆在利多消息公布前，即透過父母親友購買光菱股票4000多張，獲利逾1200萬元，涉嫌內線交易。
2013年檢調發動搜索、約談，查扣相關帳冊仔細過濾，發現楊其恆除涉及內線交易外，還勾結公司會計，利用五鬼搬運手法，將光倫電子資產放到自己口袋，且楊其恆父母購買光菱電子股票的錢，疑是來自光倫公司，因此併案偵辦。
檢調去年3月再度約談楊其恆及其父母與提供帳戶的人頭共9人到案說明。楊否認掏空，辯稱是帳務回補。
(中時)
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