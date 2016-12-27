小7設新娘休息室 網友大讚貼心

位於基隆大武崙的7-ELEVEn武訓門市，貼心設置新娘休息室，有民眾拍下照片上傳臉書（Facebook），引起網友熱烈回應，大讚「真貼心」。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真 105年12月27日

位於基隆大武崙的7-ELEVEn武訓門市，貼心設置新娘休息室，有民眾拍下照片上傳臉書（Facebook），引起網友熱烈回應，大讚「真貼心」。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真 105年12月27日

位於基隆大武崙的7-ELEVEn武訓門市，貼心設置新娘休息室，有民眾拍下照片上傳臉書（Facebook），引起網友熱烈回應，大讚「真貼心」。

網友在「爆廢公社」發文表示，「第一次看到有新娘休息室的7-11，感覺還真貼心，聽店員說是常常有新人來這一帶拍婚紗照，老闆特別準備一個休息室給新娘休息更衣化妝使用」。

照片一發出，引起網友熱烈迴響，紛紛按讚，有網友說「太貼心了，台灣的便利超商真的是世界之最阿」、「去年拍婚紗作品的時候有借用到，老闆真的很貼心，謝謝老闆」、「哇，真的，好貼心的小七」。

也有人提到，「淡水漁人碼頭附近的7-11也有新娘休息室..去過了」，還有網友開玩笑說「小7員工會不會連新秘都要學」、「改天可以直接在那邊宴客了」。

原來這間7-ELEVEn就在基隆市的大武崙武訓門市，走進店內水藍色牆面，門上畫著婚紗圖樣和紅色LOVE字樣，上頭寫著「新娘休息室」，裡頭擺著白色化妝桌鏡、椅子及可愛小狗抱枕，既溫馨又浪漫。

一對來自香港的情侶表示，從沒在香港看過便利商店有如此貼心的服務，能到附近拍照還能就近休息、補妝，非常貼心方便，大讚台灣的便利商店很有創意，「可以考慮來這裡拍婚紗」。1051227

(中央社)