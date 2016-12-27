失智走進長照 106年3月試辦共照中心

長照2.0不只照顧失能，更要照顧失智。衛福部長林奏延（中）27日宣布，將在22縣市成立「失智共同照護中心」，提供失智患者專屬評估並依個人需求規劃不同服務，最快106年3月起試辦。中央社記者張茗喧攝 105年12月27日

長照2.0不只照顧失能，更要照顧失智。衛福部長林奏延今天宣布，將在22縣市成立「失智共同照護中心」，提供失智患者專屬評估並依個人需求規劃不同服務，最快106年3月起試辦。

衛福部「長照2.0」計畫明年正式上路，期望透過長期照顧旗艦店、長照專賣店與長照柑仔店3級社區照顧模式，推動在地老化，並將以往經常被忽略的失智症也納入照顧範圍。

為了連結失智與長照，林奏延今天宣布，民國106年規劃把全台26個樂智據點提升為「失智共同照護中心」，每縣市至少有1個，讓失智患者也能走進長照。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說，目前全台約有26萬失智個案，占老年人口的8%，其中3成中度、重度的失智者因合併失能，可接受長照服務，反而是其餘7成極輕度、輕度的失智患者，因症狀輕微，很多都還沒被診斷出來，家屬即便知道有異，也不知道可上哪裡找服務，更重要的是，失智潛伏期長達10年之久，很多家屬直言照顧失智患者就像參加一場「永無止盡的喪禮」。

「失能看得見，但失智是看不見的」，台灣失智症協會秘書長湯麗玉指出，以往長照機構認為失智患者會自己吃飯、洗澡、走路，看似生活沒問題，就斷定「沒有失能」。

不過，他們卻沒注意到，失智患者吃的可能是臭酸掉的飯、洗完澡肥皂都沒沖掉，甚至一走出家門就再也想不起怎麼回家，湯麗玉說，失智症患者其實也有照顧需求，像是「家庭托顧」或是到家中陪長輩下棋、聊天等「安全看視」等。

因此，針對失智症的個案服務評估相當重要，未來共照中心不僅可以整合各機構服務，還能依失智症患者個人需求，評估他需要哪些照顧，甚至可以知道社區缺乏的服務，把失智者需要的服務「長出來」。

蔡淑鳳說，106年1月就會公布「失智共同照護中心」試辦辦法，開放全台22縣市合法立案的醫事、照顧機構申請，最快3月就會試辦，計畫4年內在全台縣市都設置，讓失智患者也能享有長照服務。1051227

(中央社)