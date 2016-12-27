暴風雪冰封美北部平原 動彈不得

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冬季風暴來襲，美國北部平原區面對零下低溫、大雪與結冰道路的威脅，北達科他州與南達科他州當局不得不封閉主要公路，並警告居民待在家中。

美國中西部多數地區也多受到這場暴風雪影響。

美國國家氣象局（National Weather Service）指出，北部平原區與中西部北方部分地區也可能降下雨水或凍雨。

下密西西比谷（Lower Mississippi Valley）到五大湖（Great Lakes）的氣溫預估將介於攝氏零下4度至零下9度之間。

氣象局表示，北達科他州全境多條公路和南達科他州西半部的公路昨晚有些封閉，有些建議不要上路。各州的交通部門今天中午也陸續回報多條高速公路封閉。

氣象局指出：「預報這個冬季風暴會持續朝西北方向移動，明天抵達加拿大魁北克（Quebec）。」

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，氣象局氣象專家古斯特（Greg Gust）說：「又是冰又是雪，風發狂似怒吼著，」今天下午之前「沒有東西動得了。」「接著就到了開挖時間。」（譯者：中央社許湘欣）1051227

(中央社)