暴風雪冰封美北部平原 動彈不得
冬季風暴來襲，美國北部平原區面對零下低溫、大雪與結冰道路的威脅，北達科他州與南達科他州當局不得不封閉主要公路，並警告居民待在家中。
美國中西部多數地區也多受到這場暴風雪影響。
美國國家氣象局（National Weather Service）指出，北部平原區與中西部北方部分地區也可能降下雨水或凍雨。
下密西西比谷（Lower Mississippi Valley）到五大湖（Great Lakes）的氣溫預估將介於攝氏零下4度至零下9度之間。
氣象局表示，北達科他州全境多條公路和南達科他州西半部的公路昨晚有些封閉，有些建議不要上路。各州的交通部門今天中午也陸續回報多條高速公路封閉。
氣象局指出：「預報這個冬季風暴會持續朝西北方向移動，明天抵達加拿大魁北克（Quebec）。」
美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，氣象局氣象專家古斯特（Greg Gust）說：「又是冰又是雪，風發狂似怒吼著，」今天下午之前「沒有東西動得了。」「接著就到了開挖時間。」（譯者：中央社許湘欣）1051227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。