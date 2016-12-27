柯瑞扮耶誕老人 老婆笑開懷
古有老萊子彩衣娛親，美國職籃NBA金州勇士隊射手柯瑞在耶誕節褪去球衣，換上耶誕老公公套裝，臉龐掛著雪白鬍子，逗得老婆心花怒放開懷大笑。
這段柯瑞（Stephen Curry）裝扮耶誕老人的影音，掛載美國體育網站「看台報告」（Bleacher Report）的Instagram專頁。
柯瑞在球場上運球靈活自如，最擅長左閃右閃躲過對方嚴密防守，找到投射3分球的空檔百步穿楊，而他裝扮耶誕老人，雖然腹腰之際被厚厚的填充塞滿，絲毫不影響他矯健的肢體，舞動之間非常有戲。
短短10餘秒的影音，柯瑞面對鏡頭先是把耶誕老公公必備的黑皮帶，套在填充塞滿的圓滾肚腹，影片左下角顯示著，「他很專注…他準備好了，太讚了老爸！」
柯瑞老婆雖然沒有出現在鏡頭前，但是喘不過氣的笑聲穿插在10餘秒的影片裡，大家看到柯瑞愛家愛妻的真情，也感受柯瑞經營家庭的用心。1051227
(中央社)
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