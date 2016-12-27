台中北屯路民宅火警 無人傷亡

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台中市北區北屯路一處民宅27日早上傳出火警，起火點為2樓鐵皮加蓋建物，現場有大量濃煙冒出，台中市消防局人車到場迅速撲滅火勢，無人員傷亡。（消防局提供）中央社記者廖壬楷傳真 105年12月27日

台中市北區北屯路一處民宅今天上午傳火警，起火點為2樓鐵皮加蓋建物，現場有大量濃煙冒出，台中市政府消防局人車到場迅速撲滅火勢，無人員傷亡，起火原因仍待調查。

消防局上午10時40分接獲報案，北屯路一處民宅發生火警，現場有大量濃煙冒出，派遣13車49人前往救援，並破門搶救。

消防局表示，現場為1樓磚造，2樓鐵皮加蓋建物，2樓有火舌竄出。

消防人員立即搶救，火勢上午11時11分撲滅，幸無人員傷亡。1051227

(中央社)