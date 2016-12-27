今年宏都拉斯加工出口超過41億美元
根據本地媒體報導，宏都拉斯加工出口工業今年表現良好，出口總額達到41億美元、創造了15萬個就業機會並吸引了3億5000萬美元的外資流入。
宏都拉斯「論壇報」（La Tribuna）報導，宏國加工出口業的榮景受到美國對服飾需求增加的影響。報導指出，宏都拉斯在北美紡織品市場地位鞏固並將繼續扮演重要的角色。
宏都拉斯今年加工出口業維持去年的成長趨勢，論壇報認為，明年由於宏都拉斯與加拿大貿易協定的簽署，宏國出口量更為放大。今年宏都拉斯對加拿大的出口量約在2億美元。
宏都拉斯加工出口業看好加拿大市場的原因是這個市場與美國市場共同點甚多，並為美國和墨西哥等三國組成的北美自由貿易協定(NAFTA)簽約國之一。
報導預期明年宏都拉斯加工出口業將吸引更多的外資、增加生產、創造更多的就業機會並賺取更多的外匯。1051227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。