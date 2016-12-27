今年宏都拉斯加工出口超過41億美元

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根據本地媒體報導，宏都拉斯加工出口工業今年表現良好，出口總額達到41億美元、創造了15萬個就業機會並吸引了3億5000萬美元的外資流入。

宏都拉斯「論壇報」（La Tribuna）報導，宏國加工出口業的榮景受到美國對服飾需求增加的影響。報導指出，宏都拉斯在北美紡織品市場地位鞏固並將繼續扮演重要的角色。

宏都拉斯今年加工出口業維持去年的成長趨勢，論壇報認為，明年由於宏都拉斯與加拿大貿易協定的簽署，宏國出口量更為放大。今年宏都拉斯對加拿大的出口量約在2億美元。

宏都拉斯加工出口業看好加拿大市場的原因是這個市場與美國市場共同點甚多，並為美國和墨西哥等三國組成的北美自由貿易協定(NAFTA)簽約國之一。

報導預期明年宏都拉斯加工出口業將吸引更多的外資、增加生產、創造更多的就業機會並賺取更多的外匯。1051227

(中央社)