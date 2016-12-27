NBA詹皇輪休 活塞大勝騎士止連敗

美國職籃NBA底特律活塞隊今天得利於詹姆斯（LeBron James）缺陣，加上哈里斯（Tobias Harris）攻下21分，終場就以106比90於主場大勝克里夫蘭騎士，中止5連敗。

路透社報導，活塞隊多點開花，卡德威－波普（Kentavious Caldwell-Pope）18分、莫里斯（Marcus Morris）15分、洛爾（Jon Leuer）與傑克森（Reggie Jackson）各13分。

德拉蒙（Andre Drummond）摘下11分及全場最高的17籃板，讓墊底的活塞本場一路領先。活塞贏球後戰績15勝18敗。

耶誕大戰與金州勇士激戰40分鐘、率騎士以109比108險勝的詹姆斯，獲總教練泰隆．魯（Tyronn Lue）讓他休兵一天。詹姆斯本季另2次於主場激戰後隔天也曾休兵，但騎士在他兩次休兵時分別敗給曼菲斯灰熊及印第安納溜馬。

詹姆斯休兵的騎士改由厄文（Kyrie Irving）領軍，他繳出18分、8助攻；騎士另一大將洛夫（Kevin Love）17分14籃板，尚波特（Iman Shumpert）、費德（Kay Felder）、佛萊（Channing Frye）各得11分，仍無力幫騎士獲勝。騎士輸球也中斷5連勝，戰績23勝7敗。1051227

(中央社)