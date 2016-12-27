上廁所靈感炸裂 他趕工3天奪大獎
靈感來時躲也躲不掉，雲林科技大學許智偉上廁所時偶然得到靈感，臨時抽換參展作品、趕工3天，趕上截止時間，作品「雨落Raindrop」一舉拿下德國iF學生設計獎。
「雨落Raindrop」是一個平面海報，視覺傳達簡單而強烈，許智偉以垂直落下的水痕，經過象徵工業化的城市和工廠圖樣後，變得污黑無比，控訴人類發展造成的水污染。
許智偉說，他是在上廁所時，偶然看到牆壁上的水滴垂直落下，當時離比賽截止只剩3天，他花一天發想、一天拍攝、一天後製，結合了攝影、插畫、電腦製作完成，控訴全世界共同面臨的水污染問題。
許智偉的作品拿下2016德國iF學生設計獎，獨得5000歐元，今天又獲教育部加發新台幣25萬元獎金，肯定他為國爭光。
在教育部今天的「設計戰國策」頒獎典禮上，同獲獎金25萬元的還包括樹德科技大學劉禹彤等人的作品「Light Wave燈管包裝設計」，她們改良的市面上的燈管包裝，同時達到美觀、減少垃圾量和加強保護力，同樣在今年拿下iF學生設計獎。1051227
(中央社)
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