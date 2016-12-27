維護死者尊嚴 雲林警啟用現場保全帷幕

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雲林縣警察局今天表示，12月起採用最新型的快速現場保全帷幕，配發各派出所使用，以維護刑案現場死者尊嚴。

雲林縣警察局上午舉行刑案現場快速保全帷幕操作訓練，經教官指導，迅速且正確的操作，展現人道關懷的理念及保護被害者的行動。

縣警局指出，意外死亡及車禍案件發生之際，死者陳屍現場，過去以來僅以白布或功德布覆蓋，若尚未及時覆蓋或日曬雨淋，反而造成死者或家屬二度傷害。

雲林縣警局在102年度曾購置「事故處理現場帷幕」配發各分局偵查隊使用，但是重量較重，需要2至3人操作，組裝時間長達10至15分鐘，較適合刑案現場屍體勘驗使用。

今年12月雲林縣警局採購最新型的快速現場保全帷幕，特色是重量輕巧、可單警操作，能在5秒內快速展開，方便基層員警到場後第一時間使用。

縣警局表示，新型快速操作現場保全帷幕，可保全屍體跡證的完整性、免除日曬雨淋，也可避免民間信仰中「見赤」的忌諱，尊重生命，讓逝者安息、家屬安心。1051227

(中央社)