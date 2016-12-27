劉禹彤燈管包裝設計，獲教育部25萬元獎勵

今年從樹德科大視覺傳達設計系畢業的劉禹彤，設計「LIGHT WAVE燈管包裝設計」，獲教育部表揚。（林志成攝）

今年從樹德科大視覺傳達設計系畢業的劉禹彤，設計「LIGHT WAVE燈管包裝設計」，外型彩色且具有保護燈管功能，一旦要丟掉，也可以縮減為5公分大小，減少垃圾量，她今天獲教育部表揚，並得到25萬元獎金。

教育部今天舉行「鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽計畫」頒獎典禮，有3組學生獲得金獎、2位獲得銀獎、18位獲得銅獎、68位獲得優選及入選獎項，總計獎勵91件作品及頒發487萬元獎金。

今年獲得金獎的3組作品分別是劉禹彤的「LIGHT WAVE燈管包裝設計」、政大學生王奕方團隊的「視障族群專用之智慧型手機導航應用程式（BlindNavi）」及雲科大學生的許智偉的「雨落 Raindrop」均獲得金獎，每組可得25萬元獎金。

劉禹彤表示，現在一支燈管可能長達45公分，主要用瓦楞紙包裝，不具美感，一旦掉到地上，燈管可能破掉，而且外包裝要丟棄時，體積太大，很占垃圾桶空間。

劉禹彤說，他設計的「LIGHT WAVE燈管包裝設計」，將紙用特殊方法摺過，外觀並有美麗色彩，包裝燈管後，從桌上掉到地下，燈管也不會破掉，而且包裝要丟棄時，可以縮小成長、寬、高各5公分的大小，不會占垃圾桶空間。

王奕方團隊的「視障族群專用之智慧手機導航應用程式（BlindNavi）」，是一款專為視障者設計的導航APP，搭配街道上建置的低功耗藍芽發射器，可讓視障者逐一接收訊號，順利到達目的地。

王奕方表示，視障者出門主要靠聽覺及嗅覺，他們設計的APP提供「多感官線索」，例如通報咖啡店、麵包店、便利商店的位置，讓視障者藉由咖啡香、麵包香或叮咚聲，確認自己走的路徑是對的，不會團團轉。

許智偉的海報作品「雨落 Raindrop」，則是有次他在浴室上廁所時，看到牆上水滴落下來，啟發他的靈感設計而成。他讓一滴水滴穿透城市的工廠，告訴全世界共通面臨的水汙染問題的嚴重性與急迫性。

(中時)