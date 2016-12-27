金秀賢和朴信惠 最佳古裝劇男女演員

韓國MOOLMANG網站針對會員進行「古裝劇最佳男女演員」的線上問卷調查結果顯示，演員金秀賢和朴信惠分別位居榜首。

南韓「亞洲經濟」今天報導，此次共徵集到的網站會員票數為6萬3837張，金秀賢共得到3萬2674萬張票（51.2%），位居男演員榜首。

金秀賢曾主演古裝劇「擁抱太陽的月亮」以及愛情科幻劇「來自星星的你」，古裝打扮令觀眾印象深刻，他精湛的演技也獲得肯定。緊隨其後的是男星朴寶劍、李敏鎬、姜河那等。

報導指出，在女演員排行榜中，朴信惠以26.1%的得票率領先群雌。在2014年的電影「尚衣院」中，朴信惠飾演朝鮮王妃，展現了精湛演技。另外，秀智、孔升妍、韓孝周等女星也入榜。1051227

(中央社)