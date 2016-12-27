日本食品公聽會 亞協：鬧場不應該
日本食品公聽會日前在新北市舉行遭鬧場，亞東關係協會秘書長蔡明耀今天表示，這不應該，既開公聽會，應大家坐下來，你一言我一語，這才是溝通方式。
蔡明耀上午在外交部例行記者會上表示，開放日本核災區食品沒時間表，日本一直期待台灣處理日本食品管制問題，他不願用「核災食品」去說，事實上核災食品不會進口，日本也不會要台灣人吃核災食品，絕不會有這種情況。
他說，這次看到報紙，複合式食品有些小醬油是5縣市產品，但這些都經檢驗、合乎標準，即使吃了也不必緊張，都是安全、安心。
蔡明耀表示，日本政府很重視和台灣的友好關係，一直沒到世界貿易組織（WTO）告台灣，但對韓國提告了。
他說，日本希望台灣理性討論解禁問題，要求科學根據，另一個就是走WTO規定，以品目為限制對象，而不是區域。「當然，台灣為了國民安全做了這種規定，這誰都不能否認、不能指責」，已過5年，應理性探討日本核災區食品是否安全。
他說，各國怎麼做可參考，當然決定權還是在政府和人民能否有共識。國際方面，目前除中國大陸和台灣，日本5縣市食品大概都可自由流通，美國、歐洲聯盟做法，凡在日本可流通就可出口。
蔡明耀表示，日本全國47個都道府縣，當中14個縣的特定產品在日本國內不能流通，比如有些地方的香菇、鰻魚，或福島縣某地方的米，這些產品不能出口到美國，美國有關單位隨時配合日本新規定調整。
他說，一直認為國民非常理性，即使有些人想操作，大概也不容易，希望大家一直往前看。1051227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。