計程車工會告Uber 北檢不起訴

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台北市汽車駕駛員職業工會等團體控告Uber台灣總經理顧立楷涉違反公司法及詐欺，台灣台北地方法院檢察署今天偵結，認定罪嫌不足，處分不起訴。

Uber合法化爭議不休，台北市汽車駕駛員職業工會理事長鄭力嘉率計程車公會等業界代表，到北檢告發顧立楷涉詐欺及違反公司法。

北檢調查認定，Uber叫車平台由台灣宇博數位服務股份有限公司經營，就是荷蘭商Uber在台子公司，而非由Uber直接從國外經營，與違反公司法相關法條構成要件不符，詐欺部分也罪嫌不足。1051227

(中央社)