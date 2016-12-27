NBA耶誕大戰 聯盟認定2次漏判不利勇士

美國職籃NBA昨天耶誕節上演克里夫蘭騎士火拼金州勇士的總冠軍戰戲碼，騎士驚濤駭浪以109比108險勝。不過聯盟今天承認，有2個不利勇士的漏判，成了騎士隊當天的大禮。

法新社報導，聯盟最新的「最後2分鐘報告」（TheLast Two Minutes Report），詳述比賽尾聲的裁判失誤。聯盟指出，騎士老將傑佛森（Richard Jefferson）於哨響前3.1秒與勇士杜蘭特（Kevin Durant）的腳部接觸應判犯規。該次接觸影響了杜蘭特的速度、敏感度、平衡及節奏。

無法為球隊致勝一擊的杜蘭特，賽後四肢癱直躺在球場。他當時說：「我跌倒了，而且我不是自己跌倒的。」

此外，騎士詹姆斯（Lebron James）一次灌籃後屈臂吊在籃圈之舉，聯盟在今天的報告也承認，因以「完成灌籃後蓄意吊在籃圈」，判他一次技術犯規。

聯盟這項事後報告是為促進裁判透明度，但不影響比賽結果。

這場總冠軍戰戲碼的雙強大戰，成為NBA史上耶誕節流量最高的比賽。據ESPN今天發布的尼爾森收視調查，該役有35.9萬個別流量；美國廣播公司（ABC）則指出，合併轉播及線上流量，該役平均收看觀眾高達1016萬人。1051227

(中央社)