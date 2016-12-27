菲媒稱前美駐菲大使密謀倒杜 美否認

我要評比

菲律賓歷史最悠久的英文報紙「馬尼拉時報」今天頭條報導，前美國駐菲大使高德柏格密謀推翻菲律賓總統杜特蒂。

馬尼拉時報（The Manila Times）引述馬拉坎南宮高層官員報導，「前美國大使高德柏格（Philip Goldberg）不只為兩國留下破裂的關係，據稱他還留下1個暗中顛覆杜特蒂的藍圖。」

這篇由「馬尼拉時報」社長但丁．洪（Dante Ang）親自撰寫的報導說，這份「策略性的建言書」明顯是提交給美國國務院，但不清楚華盛頓作何裁示。

報導稱，高德柏格擬出數項策略，計劃能在1年半的時間內，把杜特蒂拔除。

在菲國大選期間，高德柏格曾批評杜特蒂1段有關性侵案的「玩笑話」，成為2人決裂的導火線。杜特蒂後來曾譏笑高德柏格是娘娘腔。

華盛頓於11月調回高德柏格，改派韓裔美人金成接任駐菲大使。

馬尼拉時報引述密件指出，高德柏格認為杜特蒂因喜好揶揄身邊的人，導致他在納卯地區以外沒有真朋友。此外，他也認為杜特蒂對美國的負面觀點是出自於「老派民族主義」，而非意識形態或個心野心。

據報，為拉倒杜特蒂，高德柏格計劃炒作未兌現的競選承諾，以累積民怨，透過只為其他東協國家提供軍事援助、限制東協國家與菲國進行貿易等作法，對菲律賓進行政治、經濟與軍事孤立。

此外，高德柏格也建議支持菲國反對陣營，讓反對陣營完成杜特蒂無法實現的承諾，分化杜特蒂的政治盟友，以及經由媒體揭發杜特蒂的錯誤願景、向中國大陸及俄羅斯靠攏的危險。

高德柏格也提醒美方，勿公開表態支持菲國反對陣營，以免在倒杜計畫上打草驚蛇。

但馬尼拉時報今天也在網路版上刊登白宮國家安全會議亞洲事務資深主任羅素（Daniel Russel）的聲明，稱倒杜陰謀「不存在」。

羅素強調，美國尊重菲國主權及菲人民主選舉結果，美國持續與菲律賓提供援助，以及進行國防合作，就是美國繼續挺菲的證明。1051227

(中央社)