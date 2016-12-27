上收成年度 宏都拉斯咖啡輸北美增40%
根據宏都拉斯咖啡協會的一份報告，2015-2016收成年度，宏國咖啡輸美國、墨西哥和加拿大，比上個收成年度成長了40%。
協會報告指出，截至今年9月底結束的2015-2016收成年度，宏都拉斯總共出口190萬公擔（每公擔等於46公斤）的咖啡至北美市場，上個年度（2014-2015)的出口量約130萬公擔。
根據協會統計，上個年度宏都拉斯的咖啡總出口量是670萬公擔，其中29%輸往北美市場。
而2014-2015年度，宏都拉斯的咖啡總出口量是650萬公擔。
但報告也指出，出口量的成長並不代表出口值的大幅增加，因為目前咖啡的國際市場價格低迷，生產者只有增產來彌補收入。1051227
(中央社)
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