蛇毒血清明年漲價 漲幅達120％
由於製作成本增加，衛生福利部疾病管制署今宣布，明年元旦起部分蛇毒血清的價格將從原先每瓶7900元調漲為17452元，每瓶漲9552元，漲幅達120％，預估明年將供應4569瓶，一年約可增加4千3百多萬元的規費收入
國內蛇毒血清可分為抗出血性血清（抗龜殼花及赤尾鮐）、抗神經性血清（抗雨傘節及飯匙倩）、抗百步蛇血清（抗百步蛇）、抗鎖鍊蛇血清（抗鎖鏈蛇），此次調整僅抗鎖鍊蛇血清未調漲，其餘皆從每瓶7900元調漲為17452元。
根據疾管署統計，台灣每年約有千餘人遭蛇吻，平均1人要用到2至3瓶抗蛇毒血清，過去每年疾管署約生產4千至5千瓶蛇毒血清供遭蛇咬民眾使用，其中抗出血性血清使用量最大，每年約會使用3500瓶。
疾管署副署長莊人祥表示，過去的血清疫苗中心因已十分老舊，無法符合PIC/S GMP（國際醫藥品稽查協約組織）認證，今年已將蛇毒血清的製作工作移交給國衛院。
莊人祥表示，由於法規變嚴格，工廠規格提升，另加上委託製造等因素，經過評估，明年元旦起蛇毒血清的價格也隨之調整。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。