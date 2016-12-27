蛇毒血清明年漲價 漲幅達120％

我要評比

由於製作成本增加，衛生福利部疾病管制署今宣布，明年元旦起部分蛇毒血清的價格將從原先每瓶7900元調漲為17452元，每瓶漲9552元，漲幅達120％，預估明年將供應4569瓶，一年約可增加4千3百多萬元的規費收入

國內蛇毒血清可分為抗出血性血清（抗龜殼花及赤尾鮐）、抗神經性血清（抗雨傘節及飯匙倩）、抗百步蛇血清（抗百步蛇）、抗鎖鍊蛇血清（抗鎖鏈蛇），此次調整僅抗鎖鍊蛇血清未調漲，其餘皆從每瓶7900元調漲為17452元。

根據疾管署統計，台灣每年約有千餘人遭蛇吻，平均1人要用到2至3瓶抗蛇毒血清，過去每年疾管署約生產4千至5千瓶蛇毒血清供遭蛇咬民眾使用，其中抗出血性血清使用量最大，每年約會使用3500瓶。

疾管署副署長莊人祥表示，過去的血清疫苗中心因已十分老舊，無法符合PIC/S GMP（國際醫藥品稽查協約組織）認證，今年已將蛇毒血清的製作工作移交給國衛院。

莊人祥表示，由於法規變嚴格，工廠規格提升，另加上委託製造等因素，經過評估，明年元旦起蛇毒血清的價格也隨之調整。

(中時)