選不選黨主席？吳敦義：「我為何一定要在那一天那一個時間表態」

是否參選黨主席，吳敦義仍不鬆口。（李義攝）

前副總統吳敦義27日南下高雄市訪友，被基層解讀為拚主席拜票，他回應媒體詢問要不要選黨主席？答說：「我為何一定要在那一天那一個時間表態」。

吳敦義在高雄市左營區果貿社區回答媒體採訪時侃侃而談，批評黨中央部分幕僚以為重大改變幾個人就可以決定，導致紛爭，；認為主席及幕僚應尊重黨章規定，他相信好好商量沒有解決不了的問題。

他也針對近日來，蔡政府面臨的外交、日本核食等事件表示看法，認為不能事事歸咎蔡政府，國安團隊有責任要檢討。

他期盼兩岸找到雙方都可以接受的平衡點，也建議中國大陸不要恫嚇，或採取挖牆腳，也盼蔡政府用智慧能力把兩岸僵局做出積極作為。

國民黨主席之爭日漸白熱化，黃復興黨部被視為是關鍵性選票，吳敦義走訪果貿社區是黃復興黨部的票倉，後又參加中華船政文化發展交流協會年終大會，都被視為與黃復興黨部票源有關。

(中時)