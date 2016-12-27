3年前造假露點照被瘋傳 蔡依林發文：喂！

蔡依林被瘋傳造假走光照。（圖／本報系資料照片）

蔡依林（Jolin）昨晚突然被瘋傳走光照，照片是蔡依林3年前出席高雄夢時代廣場活動所拍下，Jolin經紀人痛斥照片是P圖，強調若圖為真，不可能拖到3年後才爆出，並表示雖然當時手部動作大，不過Jolin有做好防護措施，避免走光危機。

蔡依林無端被傳假露點照，她稍早在臉書發文，並曬出比熊犬「屋虎」照，寫下：「喂！ 你是～」，照片中的狗狗是Jolin最新翻糖蛋糕作品，表情、神韻維妙維肖，蔡依林巧手獲粉絲大讚，直呼：「天啊好強…剛乍看以為是兩隻」、「我剛剛真的以為是他被剃毛」。

(中時電子報)