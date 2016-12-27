體育就是體育 柯文哲：不要搞太多政治

大陸官媒《環球時報》社論近日指出，若台灣認為以「中華台北」等名義在國際上活動有失身分，那大陸未來會連這個資格都剝奪。台北市長柯文哲上午出席警察局活動時，媒體詢問是否會擔心世大運受影響？他回應，希望大家都按國際慣例，體育就是體育，有時候太多政治進來反而扣分。

媒體問若對岸真的抵制此事，會覺得對方太過分嗎？柯文哲說，據他所知大陸很樂意參加(比賽)，而且他查過，在奧運得獎牌的選手，有一半在世大運也得過，世大運是很重要的國際賽事，大陸沒有理由故意抵制。

(中時)