長照2.0調薪加人　督導月領逾51K

衛福部長林奏延（中）今表示，補足長照的人力缺口、是長照2.0首要任務之一。（倪浩倫攝）

長照2.0下周正式上路，受到全民高度期待，總統蔡英文更喊出「只許成功，不許失敗」。由於服務對象擴增，人力缺口也值得關注。衛福部明年起將加薪、增人，照管專員（照專）人力將從353人，「翻倍」至700人以上，薪資最高逾45K，督導也將從當前39人增至破百人，最高薪資可逾51K。

衛福部長林奏延今日主動邀媒體暢談長照2.0，強調現在許多工作均分頭的積極進行，而「補齊人力」中央首要工作之一；他坦言，首年將面臨5000到1萬的人力缺口，盼透過多元人力來補足，包括中高族群二度就業、相關科系畢業生投入。

林奏延強調，每年長照相關科系、有約5000人畢業，這些人都是長照人力的即戰力，為吸引他們投入長照產業，未來將比照大學博覽會的模式，明年起，每年都會積極主動的進入校園徵才。

民眾若有長照需求，可以聯絡各地方照管中心，照專便會前往案家評估「是否符合資格」、「可接受哪些服務」，政府規劃每名照專負責至多200件個案，但因人力吃緊，目前平均要負責300至350件，甚至有縣市的照專平均負責量高達500件。

衛福部照護司司長蔡淑鳳表示，為降低照專負擔、同時讓案家能獲得更完善的評估，已決定要擴大照專人力，目前核定明年人力要「翻倍」，由當前的353人、至少增加逾700人，符合1人服務200人的合理服務量；薪水也從原先的「3年封頂」調整為「7年封頂」，最高薪資從3萬7783元增加到4萬5534元，調幅逾2成。

除了調高薪資，「生涯規劃」也是許多人在乎的點。林奏延說，照專可循管道，依序升級成指導員、督導、甚至照老闆。蔡淑鳳說，照專指要服務滿2年，就有機會升督導，督導薪資同樣改為「7年封頂」，級，最高可領5萬1346元，名額也從現行的39人，增至逾100人。她補充，衛福部已核定相關增加人力名額，最快明年1月底，各地方政府便可開始召募新人手。

(中時)